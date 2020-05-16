Bundesliga'da sessiz açılış

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) yeniden başladı.Fortuna Düsseldorf-Paderborn maçının oynanacağı Merkur Spiel Arena çevresinin alınan önlemler kapsamında boş olduğu görüldü. Özel güvenlik personelinin maskeli olarak stadyum çevresinde güvenlik önlemi aldığı gözlendi.Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından da kabul edilen "sağlık ve hijyen" tasarının uygulanması kaydıyla 1. ve 2. futbol liglerindeki karşılamaların mayıs ayı ortasından itibaren seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.Bundesliga'da 26. haftanın programı şöyle:Borussia Dortmund-Schalke 04Leipzig-FreiburgHoffenheim-Hertha BerlinFortuna Düsseldorf-PaderbornAugsburg-WolfsburgEintracht Frankfurt-Borussia MönchengladbachKöln-Mainz 05Union Berlin-Bayern MünihWerder Bremen-Bayer Leverkusen