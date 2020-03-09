Bundesliga'da Ruhr derbisi seyircisiz oynanabilir

Dünyayı etkileyen koronavirüs kabusu nedeniyle Almanya'da önlem almaya hazırlanıyor.Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın "Ülkede 1000'den fazla kişinin yer alacağı organizasyonlar için büyük önlemler alınabilir" önerisine Bundesliga' ekipleri uyum göstermeye hazırlanıyor. Almanya'da koronavirüs olaylarının en çok görüldüğü bölgelerden Kuzey Ren-Vestfalya'da ilk seyircisiz maçların oynanmaya hazırlandığı belirtiliyor.Seyircisiz oynanacak maçlar konusunda ise ilk adımın Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinde yer alan takımlardan Dortmund ile Schalke'nin karşı karşıya geleceği Ruhr derbisinde alınacağı belirtiliyor.Avrupa'da daha önce de koronavirüs önlemleri çerçevesinde seyircisiz maçların yanı sıra bazı maçlar da ileri bir tarihe alınarak hastalığın yayınlması önlenmeye çalışılmıştı.