M'GLADBACH - UNION BERLİN

MUHTEMEL 11'LER

PADERBORN - DORTMUND

MUHTEMEL 11'LER

Almanya Bundesliga'da bugün 2 maç oynanacak. Bundesliga için yayınladığı maç tahminlerinde %86 başarı oranı yakalayan Sporx iddaa ekibi, Bundesliga için hazırladığı son 7 kuponun 5'inde ise hedefi 12'den vurdu. Bugün için de takımlardan son gelişmeleri, eksik, cezalı isimleri, muhtemel 11'leri ve maç tahminlerimizi sizlerle paylaşacağız!Borussia Mönchengladbach ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Koronavirüs salgını sonrası Eintracht Frankfurt'u yenerek lige başlayan Mönchengladbach, Bayer Leverkusen'e kaybettikten sonra Werder Bremen ile de golsüz berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Mönchengladbach'ın bu hafta kazanmak için sitekli bir oyun ortaya koyacağını düşünüyorum. Üstelik ligin ilk yarısında 2-0 kaybettikleri Union Berlin'den rövanşı almayı da fazlasıyla istiyorlar. Ateş hattına yaklaşmak istemeyen Union Berlin için böylesine zorlu deplasmanda 1 puan bile başarı sayılabilir ama işlerinin kolay olduğunu düşünmüyorum. Mönchengladbach bu hafta kazanarak rahat bir nefes alacaktır.Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Nauhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; PleaGikiewicz; Subotic, Schlotterbeck, Friedrich; Trimmel, Gentner, Mees, Ryerson; Bulter, Andersson, IngvartsenAlmanya Ligi'nde Paderborn ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Ligde son sırada yer alan Paderborn'un kümede kalmayı başarabileceğini düşünmüyorum. Ocak ayının sonundan bugüne galibiyet yüzü göremeyen Paderborn, gelecek sezon yoluna Bundesliga II'de devam edecektir. Hafta içi Bayern Münih'e adeta şampiyonluk maçını kaybeden Borussia Dortmund ister istemez moral bozukluğu yaşayacaktır. Ancak Dortmund'un dinamik ve genç isimlerden kurulu kadrosu çıkar ve istediği sonucu alır. Dortmund lig bitene kadar elinden gelenin fazlasını yapacaktır. Bu hafta Dortmund galibiyetini kuponlarda işaretleyebiliriz.Zingergie; Jans, Hunemeier, Schonlau, Collins; Antwi-Adjei, Vasiliadis, Ritter, Proger; Srbeny, MambaBurki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Can, Guerreiro; Sancho, Hazard, Brandt