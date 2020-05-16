Bundesliga heyecanı Dortmund - Schalke maçıyla geri dönüyor

ALMANYA BUNDESLIGA HEYECANI SPORX'TE!

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- Haftanın önemli karşılaşması "Ruhr derbisi"

- Bundesliga'da 26. haftanın programı şöyle:

- Takımlar karantinaya girdi

- Sahada ve tribünde en fazla 213 kişi bulunacak

- Yedek oyuncu ve teknik ekibe maske zorunluluğu

- Dirsek ve ayak temasıyla gol sevinci

- Bundesliga'nın başlamasına yönelik eleştiriler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) cumartesi günü yeniden başlıyor. Kovid-19 önlemlerinden sonra Avrupa'da başlayacak ilk lig olması sebebiyle dünyanın gözü bugün Bundesliga'nın üzerinde olacak. Futbol otoriteleri Almanya'daki uygulamanın Kovid-19 salgını döneminde diğer ülkeler için de örnek teşkil edebileceği görüşünü dile getiriyor.İki aylık aradan sonra yeniden perdenin açılacağı Bundesliga'da 26. haftadaki karşılaşmalarla devam edilecek.Lider Bayern Münih'in 4 puan gerisinde 51 puanla ikinci sırada yer alan Borussia Dortmund, Signal Iduna Park Stadı'nda 37 puanla 6. sırada bulunan Schalke 04'ü konuk edecek.TSİ 16.30'da başlayacak Ruhr derbisinde sarı-siyahlılarda Emre Can ve Axel Witsel forma giyemeyecek.Schalke 04'de ise Türk kökenli Alman milli futbolcu Suat Serdar'ın karşılaşmada yer alması bekleniyor. Teknik direktör David Wagner'in, sakatlıktan yeni çıkan ve takımla çalışmaya başlayan mili futbolcu Ozan Kabak konusunda riske girmek istemediği ve Borussia Dortmund ile yapılacak müsabakada genç savunma oyuncusuna görev vermeyeceği kaydedildi.Bayern Münih ise 17 Mayıs Pazar günü TSİ 19.00'da deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak.16 Mayıs Cumartesi: Borussia Dortmund-Schalke 04, RB-Leipzig-Freiburg, Hoffenheim-Hertha Berlin, Fortuna Düsseldorf-Paderborn, Augsburg-Wolfsburg, Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach17 Mayıs Pazar: Köln-Mainz 05, Union Berlin-Bayern Münih18 Mayıs Pazartesi: Werder Bremen-Bayer LeverkusenÖte yandan DFL dün aldığı kararla sezon sonuna kadar oynanacak karşılaşmalarda her takıma 3 yerine 5 oyuncu değişikliği yapma hakkı tanındı.Oyuncu değişikliği için teknik direktörlere, devre arası da dahil müsabaka sırasında toplam 3 fırsat verilecek.Takımlar ligin başlamasını tehlikeye atmamak için DFL'in hazırladığı 51 sayfalık tasarıya bir süreden beri uymaya başladı.Futbolcular, teknik ekip ve diğer görevlilere Kovid-19 testleri uygulanırken takımlar bir hafta önce otellerde veya tesislerde karantinaya alındı.Tasarıya göre oyuncuların, teknik ve sağlık ekibin karantina süresince "dışarıyla" teması yasak.Karşılaşmalarda görev alacak hakemlere de Kovid-19 testleri yapılıyor.Test sonucu pozitif çıkan kişi hemen sağlık dairesine bildirilecek, ivedilikle tecrit edilecek ve temasta olduğu kişiler belirlenecek.Tasarıda, takımların maç günü stada ne şekilde ulaşacağı ayrıntılı bir şekilde tarif edilirken, tüm aktörlerin soyunma odlarında ve statta, hijyen ve mesafe kurallarına uyması istendi.Maç sırasında iç sahada, futbolcular, yedek oyuncular, teknik ve sağlık ekipler, hakemler ve foto muhabirleri dahil en fazla 98 kişinin bulunmasına izin veriliyor.Tribünde ise iki takımın delegasyonları, itfaiye, polis ve güvenlik personeli, gazeteciler, yayıncı kuruluşun çalışanları dahil 115, stadyum dışında da çoğunluğu güvenlik personeli ve yayıncı kuruluşun çalışanlarından oluşan en fazla 109 kişinin görev yapması öngörülüyor.Maç öncesi takım fotoğrafı, seremoni, oyuncular arasında tokalaşma gibi uygulamalar olmayacak.Yedek kulübede sosyal mesafeye uyulması istenirken, sosyal mesafeye uyulmaması durumunda yedek oyuncuların ve teknik ekibin statta bulunan diğer kişiler gibi ağız ve burun bölgesini kapatması zorunlu tutuldu.Maç sonunda gazetecilerin oyuncularla röportaj yaptığı "mix-zone" ve basın odası kapalı olacak.Teknik direktörlerin katıldığı maç sonu basın toplantısı ise video konferans yöntemiyle yapılacak.Soyunma odaları ve karşılaşmalarda kullanılacak toplar sürekli dezenfekte edilecek.Tasarı ayrıca, yayıncı kuruluşun ve diğer aktörlerin uyması gereken tedbirler ile futboluların, teknik ve sağlık ekibin karşılaşmalar sonrasında nasıl hareket edeceğine ilişkin sıkı düzenlemeler içeriyor.Kicker dergisinin haberinde, gol sevinciyle ilgili olarak DFL'in kulüplere bir yazı gönderdiğine işaret edilerek, futbolcuların gol sonrasında birlikte sevinç gösterisi yapması ve birbirlerine sarılmasının istenmediği, dirsek veya ayak temasına ise izin verildiği aktarıldı.Bu arada Kovid-19 salgını sırasında Bundesliga'nın oynanmasına izin verilmesi de eleştiriliyor.Federal Meclis Milletvekili Karl Lauterbach, DFL'in tasarısını "maskaralık" olarak niteleyerek, Kovid-19 testlerinin takımlar tarafından yapılacağı için pozitif çıkabilecek birçok testin tespit edilmeyeceğini ileri sürdü.Sağlık dairlerinin denetlemede de yetersiz kalacağını savunan Lauterbach, "Tasarıyı güvenli bulmuyorum." dedi.Toplumun birçok kesiminden kişiler de Kovid-19 önlemleri kapsamında hayatın birçok alanında kısıtlamalar getirildiğini belirterek, Bundesliga'ya böyle bir imtiyazın verilmesine tepki gösterdi.Önlemlere rağmen futbolculara Kovid-19 bulaşma riskinin bulunduğunu ifade eden bazı uzmanlar da takımların uzun bir süre antrenman yapmaması ve hazırlık sürenin çok kısa olması sebebiyle futbolcuların sakatlık yaşama olasılığının yüksek olduğuna dikkati çekiyor.Gelecekte yaşanabilecek gelişmeler sebebiyle maçların devam etmesinin mümkün olmaması ve sezonun erken durdurulması durumunda takımların küme düşüp düşmemesi veya Avrupa kuplarına hangi takımların gideceği gibi konularda belirsizlik yaşanması da eleştiriliyor.Bundesliga'nın 2019-2020 sezonunda kalan 9 haftanın 1,5 ay içinde oynanması ve sezonun 27 Haziran'da tamamlanması bekleniyor.