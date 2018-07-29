Bundesliga ekibinden Mesut Özil'e ağır suçlama!

Yaşadığı ırkçılık nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakanl için Bundesliga ekibiun Sportif Direktörü'ten ağır suçlamalar geldi.''Kazanınca Alman, kaybedince göçmen oluyorum'' diyen Mesut Özil hakkında konuşan Bobic, ''Özil, korkakça bir açıklama yaptı. Söylediği ırkçılık sözlerinin gerçeklikle hiç alakası yok. Başka bir yerde, televizyonda röportaj yapabilirdi. Futbolcular adam olup ayağa kalkmalı.'' sözlerini kullandı.Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf için Almanya'da tepki gösteren isimler arasına dahil olan Bobic, ''18-19 yaşındaki bir futbolcu bunu yapsa anlayışla karşılayabilirim ama uzun zamandır futbolun içinde olan, 29 yaşındaki Dünya Kupası şampiyonluğu olan birisi sorumluluklarını bilmeli.'' dedi.