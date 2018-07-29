Bundesliga ekibinden Mesut Özil'e ağır suçlama!

Yaşadığı ırkçılık nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil için Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un Sportif Direktörü Fredi Bobic'ten ağır suçlamalar geldi.
''KORKAKÇA AÇIKLAMA YAPTI''
''Kazanınca Alman, kaybedince göçmen oluyorum'' diyen Mesut Özil hakkında konuşan Bobic, ''Özil, korkakça bir açıklama yaptı. Söylediği ırkçılık sözlerinin gerçeklikle hiç alakası yok. Başka bir yerde, televizyonda röportaj yapabilirdi. Futbolcular adam olup ayağa kalkmalı.'' sözlerini kullandı.
''SORUMLULUKLARINI BİLMELİ''
Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf için Almanya'da tepki gösteren isimler arasına dahil olan Bobic, ''18-19 yaşındaki bir futbolcu bunu yapsa anlayışla karşılayabilirim ama uzun zamandır futbolun içinde olan, 29 yaşındaki Dünya Kupası şampiyonluğu olan birisi sorumluluklarını bilmeli.'' dedi.
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''KORKAKÇA AÇIKLAMA YAPTI''
''Kazanınca Alman, kaybedince göçmen oluyorum'' diyen Mesut Özil hakkında konuşan Bobic, ''Özil, korkakça bir açıklama yaptı. Söylediği ırkçılık sözlerinin gerçeklikle hiç alakası yok. Başka bir yerde, televizyonda röportaj yapabilirdi. Futbolcular adam olup ayağa kalkmalı.'' sözlerini kullandı.
''SORUMLULUKLARINI BİLMELİ''
Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf için Almanya'da tepki gösteren isimler arasına dahil olan Bobic, ''18-19 yaşındaki bir futbolcu bunu yapsa anlayışla karşılayabilirim ama uzun zamandır futbolun içinde olan, 29 yaşındaki Dünya Kupası şampiyonluğu olan birisi sorumluluklarını bilmeli.'' dedi.
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