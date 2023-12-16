Bundesliga'da taraftarlardan olay protesto!

Bundesliga'da taraftar grupları, lig yönetiminin TV ve pazarlama gelirleriyle ilgili aldığı kararı protesto etti.Maçların ilk 12 dakikasında sessiz kalınacağını açıklayan taraftarlar, bunu protestoyu ilk olarak Mönchengladbach-Werder Bremen maçında uyguladı.Mönchengladbach ile Werder Bremen'in 2-2 berabere kaldığı maçta ilk 12 dakika sessiz kalan taraftarlar, sahaya para çikolatalar ve tenis topu atarak maçın beş dakika durmasına sebep oldu.Bu protesto bugün (cumartesi) oynanan Augsburg-Dortmund, Bochum-Union Berlin ve oynanan diğer maçlarda da devam etti.Pazartesi günü yapılan genel kurul toplantısında lig yönetimi, profesyonel kulüplerden stratejik bir pazarlama ortağıyla somut müzakerelere başlama yetkisi aldı. Taraftarlar da sürekli değişen yayıncı ve artan maliyetler sebebiyle verilen bu karara tepki gösterdi.