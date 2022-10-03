Bundesliga'da haftanın en güzel 5 golü

Almanya Bundesliga'da 8. haftanın en güzel 5 golünü izliyoruz.

, Fotoğraf; EPA
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Bundesliga'da haftanın en güzel 5 golü
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03 Ekim 2022 14:21
Almanya Bundesliga'da haftanın en güzel 5 golünü izliyoruz.

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