Almanya Bundesliga'da haftanın en güzel 5 golünü izliyoruz.
Bundesliga'da haftanın en güzel 5 golü
Almanya Bundesliga'da 8. haftanın en güzel 5 golünü izliyoruz.
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03 Ekim 2022 14:21
- 14:30 İşte Balotelli'nin İsviçre'deki ilk golü
- 14:29 Voleybol Erkekler 1. Ligi başladı!
- 14:25 Avrupa'da 5 büyük ligde görünüm!
- 14:24 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı!
- 14:21 Bundesliga'da haftanın en güzel 5 golü
- 14:19 Pınar Karşıyaka'da hedef Avrupa'da gruptan çıkmak
- 14:16 Lionel Messi'den 60. frikik golü!
- 14:12 Genç pilotlar İspanya'ya damga vurdu
- 14:06 Galatasaray için Inaki Pena iddiası!
- 14:05 Hasret sürdü, Sivasspor dibe vurdu
- 13:42 Avrupa basını Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini böyle gördü!
- 13:42 Erling Haaland, Fransızları da çaresiz bıraktı!
- 13:30 Yunus Akgün'ün menajerinden flaş açıklama!
- 13:30 Enner Valencia stop etti
- 13:25 Umut Bozok, kaldığı yerden devam ediyor
- 13:19 Fenerbahçe'de Gustavo Henrique adım attırmadı
- 13:19 Ampute Milli Takımımız, Haiti karşısında
- 13:11 "Filenin Sultanları" Almanya ile karşılaşacak
- 13:07 Süper Lig'de 47 dakikalık bir derbi!
- 12:57 İlk kez derbinin heyecanını tattılar
- 12:39 Başkan danışmanından Ismael'e; "O kalıptan çıkmalı"
- 12:23 Gürcan Bilgiç'ten derbi yorumu: "Umutlar taze kaldı"
- 12:13 Dolmabahçe'deki derbide görsel şölen
- 12:06 Okan Buruk neşteri vurdu!
- 11:53 Fenerbahçe'nin rakipleri ofsayta düştü
- 11:51 Galatasaray'da Leo Dubois'in son durumu belli oldu!
- 11:44 Abdullah Avcı: "Kazanıyoruz ama oyun yetmez!"
- 11:20 Galatasaray'da Mauro Icardi gerçekleri!
- 11:19 Pembe Top Pınar Deniz'in elinden havalanacak, farkındalık katlanacak
- 11:18 Nathan Redmond'dan büyük fedakarlık
- 11:05 Beşiktaş'ta Tayyip Talha tam not aldı!
- 10:56 Uğur Meleke'den derbi yorumu: "Hayatımızdan 2 saat çalındı"
- 10:54 Galatasaray'da vize pekiyi final kötü!
- 10:49 Wout Weghorst'tan derbi sonrası mesaj!
- 10:38 Joao Pedro derbide sıfır çekti
- 10:30 Galatasaray'da Sacha Boey'a özel tebrik
- 10:20 Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan iki imza!
- 10:14 Şansal Büyüka: "Derbinin tek kazananı vardı"
- 10:08 Derbi hakemine eleştiri; yıldızları söndüren adam!
- 09:51 Ali Gültiken: "Son 10 dakika teselli"
- 09:42 Derbide ofsayta takılan adam; Jackson Muleka!
- 09:33 Dele Alli derbide beklentinin altında kaldı
- 09:31 Üç Fenerbahçeli için derbiye scout akını
- 09:23 Trabzonspor'un bitirim ikilisi!
- 09:18 Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür kayıplarda
- 09:18 Jorge Jesus 7. maçına da farklı on birle çıktı!
- 09:16 Abdullah Avcı'dan çift forvet formülü!
- 09:10 Galatasaray'da forma artık Midtsjö'nün
- 09:10 Yazarlardan Beşiktaş yorumları!
- 09:07 Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
- 08:46 Okan Buruk'tan özel görüşme! Uyarı geldi
- 08:28 Galatasaray'da forvet çok gol yok!
- 08:21 Galatasaray'da kale emin ellerde!
- 08:10 Galatasaray'da Kerem ve Yunus yokları oynuyor
- 02:28 Haaland: "Fena bir maç çıkarmadık"
- 01:44 Galatasaray'dan Yusuf Demir açıklaması
- 01:13 Serdar Aziz: "Real Madrid'e de böyle oynarız"
- 00:48 3. Başakşehir Çocuk Maratonu koşuldu
- 00:46 WSK Open Cup mini kategoride İskender Zilfikari birinci oldu
- 00:36 Kriket Dostluk Turnuvası tamamlandı
AVRUPA'DAN FUTBOL
Bundesliga'da haftanın en güzel 5 golü
Lionel Messi'den 60. frikik golü!
Erling Haaland, Fransızları da çaresiz bıraktı!
Haaland: "Fena bir maç çıkarmadık"
Wolves'te Bruno Lage dönemi sona erdi
Real Madrid evinde puan kaybetti
Lens, sahasında Lyon'u mağlup etti
Juventus 3 maç sonra kazandı!
İspanya'da Sörloth'tan duble!
Berisha atıldı, Augsburg kazandı
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