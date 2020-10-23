"Bundan sonra daha iyi olacağız"

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'e 5-3 mağlup olduğu mücadelenin ardından Fajçal Fajr ve Isaac Cofie açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
'Bundan sonra daha iyi olacağız'
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23 Ekim 2020 00:20
Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'e 5-3 mağlup olduğu mücadelenin ardından Fajçal Fajr ve Isaac Cofie açıklamalarda bulundu.

Fajr, iyi oynadıklarını söylerken, "Bugün büyük bir mücadele vardı. Aslında buraya puan almaya gelmiştik. Arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Ufak tefek hatalar yüzünden goller yedik. Aslında Villarreal'e kafa tuttuk. Çok iyi, mücadele eden bir Sivasspor vardı. İnşallah diğer maçlarımızda da bu mücadeleyi gösterip, gruptan iyi bir puanla çıkarız." ifadelerini kullandı.

Isaac Cofie ise, "Çok çekişmeli, rekabet dolu bir maç oldu. Baştan sona kadar oyunun içerisindeydik. Küçük hatalarımız sonucu belirledi. Bundan sonraki maçlarda daha iyi olacağız." dedi.



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