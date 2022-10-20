Bulvarspor, kupada tek golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bulvarspor, Menemen FK'yı 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Bulvarspor, kupada tek golle turladı
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20 Ekim 2022 19:01
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi golsüz eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Menemen FK'yi 1-0 yenen Bulvarspor, kupada 4. tura yükseldi.

Menemen İlçe Stadı'ndaki müsabakanın 90 dakikalık bölümünde takımlar eşitliği bozamadı. Uzatma bölümüne geçilen karşılaşmanın 112. dakikasında penaltıdan Görkem Güven'in golüyle rakibine 1-0 üstünlük kuran Bulvarspor, müsabakadan bu skorla ayrıldı ve adını 4. tura yazdırdı.

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