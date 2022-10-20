Bulvarspor, kupada tek golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi golsüz eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Menemen FK'yi 1-0 yenen Bulvarspor, kupada 4. tura yükseldi.
Menemen İlçe Stadı'ndaki müsabakanın 90 dakikalık bölümünde takımlar eşitliği bozamadı. Uzatma bölümüne geçilen karşılaşmanın 112. dakikasında penaltıdan Görkem Güven'in golüyle rakibine 1-0 üstünlük kuran Bulvarspor, müsabakadan bu skorla ayrıldı ve adını 4. tura yazdırdı.
Menemen İlçe Stadı'ndaki müsabakanın 90 dakikalık bölümünde takımlar eşitliği bozamadı. Uzatma bölümüne geçilen karşılaşmanın 112. dakikasında penaltıdan Görkem Güven'in golüyle rakibine 1-0 üstünlük kuran Bulvarspor, müsabakadan bu skorla ayrıldı ve adını 4. tura yazdırdı.
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