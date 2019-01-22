Bulls'a takaslanacak Melo, serbest kalınca LA'e gidebilir

İLGİLİ VİDEO

Houston Rockets'ın, Chicago Bulls'a Carmelo Anthony ve bir miktar para takaslamayı kabul ettiği açıklandı.Rockets'ın bu hamleyle lüks vergisinden 2.6 milyon dolar civarı bir para miktarı kurtaracağı belirtildi.Chicago Bulls'un Carmelo'yu herhangi bir maç oynamadan serbest bırakacağı açıklanmıştı ki, kendisi için bir süredir adı geçen Los Angeles Lakers ekibinin, kendisinin serbest kalması halinde Melo'yu takıma katabileceği iddiaları da ortaya atıldı.Ancak, Bulls'un Melo'yu hemen serbest bırakmayacağı, takas son tarihinden önce kendisinin karşılığında bir varlık almaya çalışacağı da söylenenler arasında.Lakers, takas son tarihi öncesi eğer kadrosunda bir kişilik yer açarsa, Melo'yu alabilecek müsaitliği sağlamış olacak.