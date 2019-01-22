Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Bulls'a takaslanacak Melo, serbest kalınca LA'e gidebilir

Houston Rockets'ın, Chicago Bulls'a Carmelo Anthony ve bir miktar para takaslamayı kabul ettiği açıklandı.

Houston Rockets'ın, Chicago Bulls'a Carmelo Anthony ve bir miktar para takaslamayı kabul ettiği açıklandı.

Rockets'ın bu hamleyle lüks vergisinden 2.6 milyon dolar civarı bir para miktarı kurtaracağı belirtildi.

Chicago Bulls'un Carmelo'yu herhangi bir maç oynamadan serbest bırakacağı açıklanmıştı ki, kendisi için bir süredir adı geçen Los Angeles Lakers ekibinin, kendisinin serbest kalması halinde Melo'yu takıma katabileceği iddiaları da ortaya atıldı.

Ancak, Bulls'un Melo'yu hemen serbest bırakmayacağı, takas son tarihinden önce kendisinin karşılığında bir varlık almaya çalışacağı da söylenenler arasında.

Lakers, takas son tarihi öncesi eğer kadrosunda bir kişilik yer açarsa, Melo'yu alabilecek müsaitliği sağlamış olacak.




En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

Houston Rockets'ın, Chicago Bulls'a Carmelo Anthony ve bir miktar para takaslamayı kabul ettiği açıklandı.
Donovan Mitchell, Smaç Yarışması şampiyonu ünvanını bu yıl Charlotte'da düzenlenecek All-Star Haftasonu'nda korumayacak.
Eski bir NBA genel menajerine göre, Los Angeles Lakers'lı Kyle Kuzma, genç çekirdek grubu içinde ekibin en büyük varlığı.
NBA heyecanını 7/24 takip etmek, en güzel videoları, maçlardan haberleri, son dakika gelişmelerini anında öğrenmek mi istiyorsunuz? Buraya tıklayın...
Knicks'in 2 takımdan Ntikilina için teklif aldığı ancak kararsız olduğu belirtildi.
Calipari, Rose'un Towns'ı Butler kargaşasından kurtaran isim olduğunu söyledi.
Torasik Çıkış Sendromu nedeniyle terapi gören Fultz, tekrar antrenmanlara başladı.
Lakers'ın oyun içi liderleri LeBron ve Rondo'nun ardından Ball da sakatlandı.
Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal'a teklifler yağmaya devam ediyor. Bleacher Report'a göre Wizards Genel Menajeri Ernie Grunfield'e teklifle gelen 8 takım şöyle...
New Orleans Pelicans süperstarı Anthony Davis'in sol işaret parmağından sakatlandığı ve yaklaşık 1-2 hafta parkelerden uzak kalacağı takım tarafından açıklandı.
Isaiah Thomas'ın, Denver Nuggets'la ilk maçına önümüzdeki Şubat ayının ortasındaki All-Star arasından önce çıkmayı planladığı açıklandı.
Kenneth Faried'in, Brooklyn Nets ile kontrat ödeme ve serbest bırakma üzerine anlaştığı, ardından da Houston Rockets'a katılacağı açıklandı.
Miami Heat guardı Dion Waiters, az süre almasının sonucunda bulunduğu küfürlü ifadeden sonra, "bazen gerçekleri içimde tutmak zor" açıklamasını yaptı.
Dallas Mavericks koçu Rick Carlisle, haftalık radyo programında, hoşnutsuz guardı Dennis Smith Jr.'ın "istediği zaman tekrar gelip takıma katılabileceğini" söyledi ve Smith'in, danışmanlarının kendisine takımdan uzak durmasını söylediğine inandığını da ekledi.
Hall of Fame oyuncu Tracy McGrady, All-Star oylamasında şimdiye kadar Dallas Mavericks çaylağı Luka Doncic'in, Stephen Curry ve Kevin Durant gibi oyunculardan daha çok hayran oyu toplamasının "saygısızlık" olduğunu söyledi.
Chicago Bulls'un çaylak pivotu Wendell Carter Jr'ın, baş parmağından geçirdiği sakatlığın ameliyat gerektirecek kadar ciddi olduğu ve kendisine sezonu kapatmasına sebep olması muhtemel bu ameliyat opsiyonunu kullanması gerektiğinin söylendiği açıklandı.
DeMarcus Cousins, bir sene süren sakatlık tedavisinin ardından, uzun zamandır beklenen Golden State Warriors formasıyla ilk maçında "Noel'deki bir çocuk gibi hissettiğini" söyledi.
Carmelo Anthony'nin, birkaç ay boyunca Houston Rockets'tan uzak kaldıktan sonra belirsizlik içinde kaldığı için birden fazla seçeneğe sahip olduğu söylendi.
Washington Wizards sahibi Ted Leonsis'e göre, DC ekibi “playofflara kalacak".
Gregg Popovich, 2019-20 sezonunda San Antonio Spurs'e koçluk edip etmeyeceğini henüz belirlemediğini söyledi.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal