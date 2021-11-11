Bulls yıldızları beraber çalıştı, LaVine 360 smacı vurdu!

Chicago Bulls, dün gece United Center'da Dallas Mavericks'i 117-107 yendiği maçın son çeyreğinde harika bir iş birliği örneği ortaya koydu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
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Bulls yıldızları beraber çalıştı, LaVine 360 smacı vurdu!
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11 Kasım 2021 11:26
Chicago Bulls, dün gece United Center'da Dallas Mavericks'i 117-107 yendiği maçın son çeyreğinde harika bir iş birliği örneği ortaya koydu.

Alex Caruso'nun bitime 1:56 kala çaldığı top, önce Nikola Vucevic'e, sonrasında Lonzo Ball'a, sonra tam saha mesafeli olarak güdümlü füze hızında Zach LaVine'e, ondan da 360 smaç vesilesiyle potaya girdi.

Bu pozisyonlar silsilesi, geceye damgasını vurdu:


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