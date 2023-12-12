Chicago Bulls ve tecrübeli oyuncu DeMar DeRozan'ın sözleşme uzatma konusunda "apayrı noktalarda" olduğu iddia edildi.



Bleacher Report'tan Chris Haynes, Bulls ve DeRozan'ın, sözleşme uzatma ihtimali konusunda orta yolu bulamadıklarını belirtti.



Üç yıllığı 81,9 milyon dolarlık sözleşmesinin son sezonunda olan DeRozan, bu sezon 28,6 milyon dolar kazanıyor ve kontratını uzatmadığı takdirde sınırsız serbest oyuncu olacak.



Ancak Haynes, DeRozan'la ilgili bunun gerçekleşmesinin pek olası olmadığını ve Bulls adına daha olası bir senaryonun, bazı varlıklar almadan veteran oyuncuyu kaybetme riskine girmek yerine kendisini takas etmeyi düşünmesi olduğunu söyledi:



"Bana DeRozan ve Bulls'un sözleşme uzatması konusunda anlaşamamaları halinde, Bulls'un son takas tarihinde kendisini takas etmeyi düşünebileceği söylendi. Bulls'un, DeRozan'ın serbest oyuncu olup gitmesi ve karşılığında hiçbir şey almaması gibi bir duruma düşmek isteyeceğini sanmıyorum."



Haynes, Bulls'un şu anda 21.8 sayı, 5.0 asist ve 3.8 ribaund ortalamaları yakalayan DeRozan'ı takasa açmadığını ise sözlerine ekledi.



DeRozan için muhtemel hedef yerleri arasında Miami Heat, New York Knicks ve Los Angeles Lakers ekiplerinin adı geçmişti.





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