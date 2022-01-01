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Bulls'un radarında Schröder ve Millsap var!

Chicago Bulls'un, Boston Celtics point guardı Dennis Schröder ve Brooklyn Nets forveti Paul Millsap'i takas etmeye baktığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls'un, Boston Celtics point guardı Dennis Schröder ve Brooklyn Nets forveti Paul Millsap'i takas etmeye baktığı iddia edildi.

HoopsHype'dan Michael Scotto, Celtics kendisini takas etmeye karar verdiği takdirde, Schröder'ı Chicago için "dikkat edilmesi gereken bir isim" olarak belirtti.

Scotto ayrıca, Nets'in son takas tarihinde yapacağı hamlelerin ardından kontratını ödeyip serbest bırakacak olması halinde, Millsap'in de Chicago'nun radarında olabileceğini kaydetti.

Lonzo Ball'un dizindeki yırtık menisküs, Alex Caruso'nun ise kırık bileği sebebiyle kadro dışı olduğu bu dönemde, Schröder'ın bu boşluğu kaliteli bir ilave olarak doldurabileceği düşünülüyor.

28 yaşındaki Alman oyuncu, bu sezon 45 maçta 14.6 sayı, 4.4 asist, 3.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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