Chicago Bulls'un Lauri Markkanen'a bir kontrat teklifi sunmasının ardından kendisini sınırlı bir serbest oyuncu yaptığı bildirildi.



2017'de Arizona'dan Draft edildiğinden beri Markkanen, maç başına ortalama 15.6 sayı ve 7.1 ribaund ile oynayıp, üç sayı çizgisinin gerisinden %36.6 şut isabeti tutturmuştu.



Ancak Finli oyuncunun Bulls ile uzun vadeli uyumuna ilişkin endişeler, özellikle de bu sezonun son takas gününde All-Star oyuncu Nikola Vucevic'in kadroya katılmasının ardından ön plana çıkmıştı.



Markkanen bu sezon sahayı Vucevic ve Zach LaVine ile paylaştığı 54 dakikada, Chicago 100 pozisyonda 15.8 sayı fark yemişti.



Bulls, 6 Ağustos'tan itibaren anlaşmalar resmi olarak imzalandıktan sonra, Markkanen'ın başka bir takımla imzaladığı herhangi bir kontrat teklifini karşılama hakkını elinde tutacak.



