Chicago Bulls'un serbest oyuncu Patrick Beverley ile sezonun geri kalanı için anlaşmaya yaklaştığı bildirildi.



Beverley'nin menajerinin ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye bildirdiğine göre, Bulls ekibi sezonun kalan maçları için Beverley ile anlaşmaya yakın.



Lakers, Beverley'yi 9 Şubat'taki son gününde Orlando Magic'e göndermiş ve Orlando ise daha sonra 34 yaşındaki oyuncu ile anlaşarak kendisini serbest bırakmıştı.



Wojnarowski, 17 kişilik tam kadrosu bulunan Bulls'un Beverley'ye yer açmak için bir oyuncuyu serbest bırakması gerekeceğini belirtti.



Beverly bu sezon maç başına 26.9 dakikada 6.4 sayı, 3.1 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakalamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ