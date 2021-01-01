"Bulls, Markkanen'ı takas etmeyi tercih edebilir" iddiası!

Chicago Bulls'un, forvet oyuncusu Lauri Markkanen'ı takas etmeyi tercih edebileceği bildirildi.



Bulls'un veteran oyuncu Thaddeus Young'ı son takas tarihi 25 Mart'a kadar tutması bekleniyor olsa da, ESPN'den Brian Windhorst'a göre Markkanen için durum böyle olmayabilir:



"Kaynaklar, Chicago Bulls'un çok yönlü forveti Thaddeus Young'ın oldukça ilgi gördüğünü söylediler. Ancak Bulls, 0.500 altında olsa bile satıcı olmaya çok hevesli değil.



Başka bir uzun forvet ve serbest oyuncu adayı olan Lauri Markkanen'ın bulunduğu bir anlaşma yapmaya istekli olabilirler, ancak Young muhtemelen Chicago'da kalacak."



Young'ın sözleşmesi gelecek sezon için kısmen garantili iken, Markkanen bu sezondan sonra büyük olasılıkla sınırlı bir serbest oyuncu olacak.



23 yaşındaki oyuncu 18.7 sayı ve 6.0 ribaund ortalamalarının yanı sıra, üç sayı çizgisinin gerisinden %40'ın üzerinde isabetle oynadığından ötürü, sakatlık geçmişine rağmen her takım için çekici bir hedef haline gelmiş durumda.



