Bulls, Markkanen için Pelicans'dan ilk tur Draft hakkı istiyor

Chicago Bulls'un, Lauri Markkanen için muhtemel bir anlaşmada New Orleans Pelicans'tan bir ilk tur Draft hakkı talep ettiği bildirildi.



Bulls, potansiyel bir imza ve takas anlaşması bulma umuduyla, bu yaz Markkanen'ı karşılıksız bir şekilde kaybetmek istemiyor.



Substack'tan Marc Stein'e göre Pelicans ekibi Finli forveti kadrosuna katmakla ilgileniyor, çünkü "kendisini istediği bir sözleşmeyle almak için büyük bir takas istisnasına (17 milyon dolar) sahip."



Markkanen, 2020-21 NBA sezonunda sakatlık nedeniyle eksik zaman geçirmesine rağmen bir nevi kendini tekrar gösterebildiği bir sezon geçirmişti. Bulls formasıyla 51 maçta Markkanen, 25.8 dakika ortalamayla sahada kalarak 13.6 sayı ve 5.3 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



Charlotte Hornets ve Dallas Mavericks ekipleri de, sezonu maç başına dört denemede %48.0 üçlük isabetiyle tamamlayan Markkanen'ı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasındalardı.



Kariyerinin ilk dört yılını Chicago'da geçiren Markkanen, geçtiğimiz hafta Bulls'dan ayrılma arzusunu dile getirmişti.



