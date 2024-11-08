Chicago Bulls başantrenörü Billy Donovan, Lonzo Ball'un yakın zamanda geçirdiği bilek sakatlığıyla ameliyata ihtiyaç duymayarak, takımın "felaketi ucuz atlattığını" söyledi.



Bulls'un Memphis Grizzlies'e karşı aldığı galibiyet sırasında sağ el bileğinde 1. ila 2. derece burkulma yaşamış olan Lonzo, o zamandan beri atel takıyor olsa da sakatlığının kötüleşmediği açıklandı.



Chicago ekibi Ball'un bileğini 10 günlük bir sürenin ardından yeniden değerlendirmeyi planlıyor olsa da, koç Donovan dönüşü için belirli bir tarih olmadığını doğrulamıştı.



Ball, Memphis maçından erken ayrılmak zorunda kaldığında, uzun süreli bir diz sakatlığı nedeniyle iki yıl boyunca sahalardan uzak kalmasının ardından lige dönüşü sonrası kendisiyle ilgili bazı endişeler ortaya çıkmıştı.



Ball'un sakatlığı, başlangıçta ameliyat ve daha uzun bir iyileşme süreci gerektirebilecek 3. derece burkulma teşhisi sanılarak taraftarları korkutmuş, ancak çekilen MR'da sakatlığın 1-2. derece burkulmayla sınırlı olduğu ve Ball'un cerrahi müdahaleden kaçınabileceği bildirildiğinde organizasyon rahat bir nefes almıştı.



Bu sezon sınırlı sayıda forma giyen Ball, maç başına 15,7 dakikada 4,7 sayı, 2,7 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları kaydetmişti.



