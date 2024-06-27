Bulls, Lonzo Ball'un antrenman kampına hazır olmasını umuyor

Chicago Bulls'un, diz sakatlıkları nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Lonzo Ball'un 2024-25 sezonu öncesi antrenman kampı için hazır olacağından umutlu olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bulls, Lonzo Ball'un antrenman kampına hazır olmasını umuyor
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27 Haziran 2024 14:06
Chicago Bulls'un, diz sakatlıkları nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Lonzo Ball'un 2024-25 sezonu öncesi antrenman kampı için hazır olacağından umutlu olduğu bildirildi.

Bulls'un basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Arturas Karnisovas, Ball'un iyileşme sürecindeki gelişme hakkında güncel bir bilgi verdi:

"İlerliyor. Bir iki ay içinde nasıl görüneceğini bilmiyoruz. Umarım antrenman kampına hazır olur."

Ocak 2022'den bu yana diz sorunları nedeniyle oynayamayan Ball, çok sayıda ameliyat ve rehabilitasyon çalışması geçirmişti.

Ball, en son oynadığı 2021-22 sezonunda maç başına 13 sayı, 5,4 ribaund ve 5,1 asist ortalamaları yakalamıştı.

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