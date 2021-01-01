Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Bulls, LaVine'e daha çok maaş vermek için yeniden görüşmeli" iddiası

Chicago Bulls'un, yıldız oyuncusu Zach LaVine ile 2021'de uzun vadeli bir sözleşme imzalamak için, yeniden görüşme yapmasının gerekeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls'un, yıldız oyuncusu Zach LaVine ile 2021'de uzun vadeli bir sözleşme imzalamak için, yeniden görüşme yapmasının gerekeceği bildirildi.

Bulls'un 2022'de serbest bir oyuncu olacak olan LaVine için sunabileceği dört yıllığı 78 milyon dolarlık anlaşma teklifi, bazı açılardan limitli olarak görülüyor. LaVine bu sezon 19.5 milyon dolar kazanırken, sonraki yıl 19.5 milyon dolar kazanacak.

ESPN'den Brian Windhorst, kendi podcastinde durumla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Yalnızca bu 19.5 milyon dolar miktarının üzerinden devam edebilecekleri için, kontratını uzatmak istese bile, yalnızca dört yıllığı 105 milyon dolarlık bir anlaşmayla bunu yapabilir ve bu da alabileceği maksimum kontrat maaşından on milyonlarca dolar daha az bir miktar olur. Bu yüzden LaVine'in, Bulls yeniden kendisiyle görüşme yapmadığı sürece bu yaz kontratını uzatmasının pek olası olmadığını düşünüyorum."

Windhorst ayrıca Jimmy Butler'ın Minnesota Timberwolves'tan bunu 2018'de kendisi için yapmasını istediğine de değindi.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal