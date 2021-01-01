"Bulls, LaVine'e daha çok maaş vermek için yeniden görüşmeli" iddiası

Chicago Bulls'un, yıldız oyuncusu Zach LaVine ile 2021'de uzun vadeli bir sözleşme imzalamak için, yeniden görüşme yapmasının gerekeceği bildirildi.



Bulls'un 2022'de serbest bir oyuncu olacak olan LaVine için sunabileceği dört yıllığı 78 milyon dolarlık anlaşma teklifi, bazı açılardan limitli olarak görülüyor. LaVine bu sezon 19.5 milyon dolar kazanırken, sonraki yıl 19.5 milyon dolar kazanacak.



ESPN'den Brian Windhorst, kendi podcastinde durumla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Yalnızca bu 19.5 milyon dolar miktarının üzerinden devam edebilecekleri için, kontratını uzatmak istese bile, yalnızca dört yıllığı 105 milyon dolarlık bir anlaşmayla bunu yapabilir ve bu da alabileceği maksimum kontrat maaşından on milyonlarca dolar daha az bir miktar olur. Bu yüzden LaVine'in, Bulls yeniden kendisiyle görüşme yapmadığı sürece bu yaz kontratını uzatmasının pek olası olmadığını düşünüyorum."



Windhorst ayrıca Jimmy Butler'ın Minnesota Timberwolves'tan bunu 2018'de kendisi için yapmasını istediğine de değindi.



