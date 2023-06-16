Chicago Bulls'un, rakip takımların muhtemel bir Zach LaVine takasına olacak ilgisini "sessiz sedasız" bir şekilde ölçtüğü iddia edildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, sanılanın aksine bu konuyla ilgili diğer takımlara ulaşan ekibin Bulls olduğunu bildirdi.



Beş yıllığı 215,2 milyon dolarlık kontratının ikinci sezonuna giren LaVine, 2020'den bu yana ilk kez All-Star seçilemediği geçtiğimiz sezonu 24.8 sayı, 4.5 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.



Bulls ayrıca Doğu Konferansı'nın en hayal kırıklığı yaratan takımlarından biri olarak, sezonu 40-42 derecesiyle bitirmiş ve playoffları kaçırmıştı.





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