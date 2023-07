Chicago Bulls'un, New York Knicks'in takas etmeye talip olduğu Zach LaVine için "fahiş" bir fiyat istediği iddia edildi.



The Athletic'ten Fred Katz, Knicks and Bulls'un LaVine takası konusunda hiçbir zaman uzlaşamadığını söyledi.



Haziran ayında, Bulls'un LaVine'in takas değerini değerlendirdiğine dair iddialar ortaya atılmıştı.



Uzun süredir All-Star kalibreli bir oyuncu karşılığında birden fazla draft hakkını takas etmeye istekli olan bir takım olarak görülen Knicks, geçtiğimiz yaz Utah Jazz tarafından Cleveland Cavaliers'a takas edilmeden önce Donovan Mitchell için de bir takas kovalamıştı.



LaVine'in Bulls ile 2022'de imzaladığı 215 milyon dolarlık beş yıllık kontratının bitmesine dört yılı kalmış bulunuyor.