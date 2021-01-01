Bulls, Lauri Markkanen'ı bu sezon için tutabilir!

Chicago Bulls'un, Lauri Markkenen'ı önümüzdeki sezon için tutabileceği bildirildi.



Markkanen kariyerinde yeni bir başlangıç yapmak istediğini açıklamış olsa da, önümüzdeki sezon Chicago'da kalabilir.



NBA Analysis Network'ten Brett Siegel'e göre Markkanen'in geleceği hala belirsiz olsa da, Bulls ekibi kendisini 9 milyon dolarlık kontrat teklifiyle kadroda tutmakla ilgileniyor.



Önceki sezon üçlük çizgisi gerisinden %40 isabetle kariyer rekoruna ulaşan fakat takımdaki rolü sakatlıklar nedeniyle azalmış olan Markkanen, bu teklifi kabul ederse gelecek sezon sınırsız bir serbest oyuncu olacak.



Siegel ayrıca, New Orleans, San Antonio ve Minnesota'nın Markkanen'ı almakla ilgilendiklerini, ancak 24 yaşındaki oyuncunun maaş talebini karşılamak istemediklerini de sözlerine ekledi.



Finli forvet 2021-22 sezonunu Chicago'da geçirmeyi tercih edebilir ve daha iyi bir performans göstermesi halinde, yaz döneminde daha iyi bir anlaşma elde edebilir.



