"Bulls, LaMelo Ball için elindekilerden vazgeçmeye hazır" iddiası!

Chicago Bulls'un, 2020 NBA Draftı'nın yıldız adaylarından biri olan LaMelo Ball'u almak için elindeki varlıklardan vazgeçmeyi düşündüğü iddia edildi.



Jonathan Givony, ESPN'den Zach Lowe ile 'Lowe Post'ta, Bulls'un, Draft'taki en heyecan verici oyunculardan biri olan Ball için elde elindeki varlıklardan vazgeçmeyi düşündüğünü belirtti:



"LaMelo'nun hayranı olduklarını duydum. Ellerinde gerçekten iyi parçaları var. Şu anda Lauri Markkanen'ı, Wendell Carter'dan daha çok sevdiklerini duymuştum. O daha dokunulmaz konumda.



Wendell şu ana kadar, ilk iki yılında biraz hayal kırıklığı yaratmıştı. Bence ondan vazgeçmek için henüz çok erken ve zamanı geldiğinde kendini gösterecektir.



Gerçekten iyi bir ilk beş oyuncusu olmasa da, en azından NBA'de bir ilk beş oyuncusu olmaya layık olduğunu düşünüyorum. Ama dördüncü sıradan birinci sıraya yükselmeleri için gereken şey bu mu? Bana oldukça ağır bir fiyat gibi görünse de, maliyeti bu olacak gibi görünüyor."



Ball ailesinin genç üyesi LaMelo Ball, ayak sakatlığı nedeniyle NBL'de 12 maç oynayabilmişti ve maç başına 17.0 sayı, 7.4 ribaund ve 6.8 asist ortalamaları yakalamıştı.



Bulls, ölü sezonda başkan olarak Arturas Karnisovas'ı ve genel menajer olarak Marc Eversley'yi işe alarak, yeni bir döneme girmişti.



2020 NBA Draftı, 18 Kasım'da oynanacak.



