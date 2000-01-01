Bulls, Kris Dunn'ı elden çıkarmaya hazır

NBC Sports Chicago'dan KC Johnson'a göre Chicago Bulls ekibi, point guardı Kris Dunn için belirleyici bir kontrat teklifi sunmayacak.



Belirleyici bir teklif olmadan Dunn, kariyerinde ilk kez serbest bir oyuncu olacak.



26 yaşındaki Dunn, yaklaşık 7.1 milyon dolarlık bir belirleyici teklif almaya uygun durumdaydı.



(Belirleyici teklif: Oyuncunun önceki maaşı tarafından belirlenen bir değere sahip tek yıllık bir sözleşme.)



Johnson'a göre LA Clippers, Dunn'ı almak ilgilenmesi beklenen çok sayıda takımdan biri. Clippers, muhtemel olarak yeni bir point guard için piyasada ve ayrıca bildirildiğine göre Los Angeles Lakers veteranı Rajon Rondo'yu, gelecek sezon için oyuncu opsiyonunu kullanmazsa takip edecek.



Minnesota Timberwolves, Dunn'ı 2016'da beşinci sırada Draft etmiş, ancak bir sezon sonra Bulls'a takas etmişti. Chicago'daki üçüncü yılı bir çapraz bağ sakatlığı nedeniyle kısa sürmüş olsa da, Dunn'ın maç başına 2.0 top çalma istatistiği, kendisini saygın bir savunmacı olarak belirlediği bu süreçte NBA'de ikinci sırada yer almıştı.



26 yaşındaki oyuncu, maç başına 24.9 dakikada 7.3 sayı, 3.6 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakalamıştı.



