"Bulls, koç Boylen'ı değiştirme eğiliminde" iddiası!

Chicago Sun-Times'tan Joe Cowley'e göre, Arturas Karnisovas ve Marc Eversley, Chicago Bulls koçu Jim Boylen'ın performansı hakkında karışık geri bildirimler aldılar ve gelecek sezon kendisinin yerini değiştirme eğilimleri olduğu söylendi.



Cowley, takımdaki birkaç kilit oyuncunun, Karnisovas ve Eversley'e Boylen'ı kötülediğini iddia etti.



Reinsdorflar, basketbol operasyonları eski başkan yardımcısı John Paxon ile birlikte Boylen'ın başantrenör olarak kalmasını istiyordu.



