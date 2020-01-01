Bulls ile Markkanen, sözleşme uzatması için uzlaşmaya varamadılar

Bir rapora göre, Chicago Bulls ve Lauri Markkanen'ın sözleşme uzatma görüşmelerinde, aradaki boşluğun 'geniş' olduğu bildirildi.



Markkanen ve Bulls, Finlandiya'dan gelen oyuncu önümüzdeki yaz serbest oyuncu olacağı için, sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunuyorlar.



NBC Chicago'dan K.C. Johnson, Markkanen için çaylak kontratı uzatma üzerine olan müzakerelerinin Pazar gününe kadar sonuç vermeden devam ettiğini bildirdi.



Sonuç olarak, Markkanen'ın önümüzdeki yaz sınırlı bir serbest oyuncu olması ihtimali daha çok artmış durumda.



"Son takas tarihinde dramatik bir değişiklik olmadığı sürece, Lauri Markkanen, önümüzdeki ölü sezonda sınırlı bir serbest oyuncu olacak. Çaylak uzatmasıyla ilgili görüşmeler Pazar günü de devam etmişti, ancak oldukça zayıf durumdaydı. Kaynaklar, aradaki boşluğun geniş kaldığını söyledi."



Markkanen, son iki yılda sadece 102 maçta oynadığı Chicago'daki ilk üç sezonunda birçok aksilik yaşamıştı.



Markkanen'ın rakamları, geçtiğimiz sezon sayı (14.7), ribaund (6.3) ve üçlük yüzdesi (% 34.4) ortalamalarında kariyerinin en düşük seviyelerine gerilemesiyle düşüşe geçmişti.



Ancak genç forvet, yeni ön büro ve koçluk ile bu sezon geleceğini şekillendirme şansına sahip olacak.



