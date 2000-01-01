Bulls, Heat'in yardımcı koçu Dan Craig ile ilgileniyor!

Chicago Bulls'un, Miami Heat'in yardımcı koçu Dan Craig'le başantrenörlük pozisyonu için ilgilendiği bildirildi.



Arturas Karnisovas ve Marc Eversley takımın ön ofisine geldikten sonra, Bulls yeni bir başlangıç yapmanın peşinde.



Jim Boylen ile yollarını ayıran ekip, yeni baş antrenörünü arıyor.



Five Reason Sports Network'e göre Heat'in yardımcı koçu Dan Craig, Bulls'un bir sonraki başantrenörü olmak için en önemli adaylardan gibi görünüyor.



Şimdiki Miami başantrenörü Erik Spoelstra gibi Heat'in video departmanında işe başlayan Craig'in, Chicago'nun durumuyla "çok ilgilendiği" belirtildi.



Bulls bu sezonu 22-43 derecesiyle tamamlamıştı ve Jimmy Butler ve Dwyane Wade 2016'da Chicago'da olduğundan beri, playofflara çıkamadı.



