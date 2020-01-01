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"Bulls, Draft'ta daha üst sıralara çıkmayı planlıyor" iddiası!

Chicago Bulls'un, 2020 NBA Draftı'nda birinci veya ikinci sıra için takas yapabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls'un, 2020 NBA Draftı'nda birinci veya ikinci sıra için takas yapabileceği iddia edildi.

NBC Sports'tan Tom Haberstroh'a göre, Draft'ta dördüncü sırada seçim yapacak olan Bulls, kadrosuna birden fazla üst sıralardan seçilen oyuncu eklemeyi hedefliyor ve bunu kendi sıralarından daha yükseğiyle yapmayı düşünüyor.

Haberstroh, bunları K.C. Johnson ile Bulls Talk Podcast'te şu şekilde konuştu:

"Karnisovas'ın üst sıralara çıkabileceğini düşünüyorum, çünkü Minnesota'nın 1 numaralı seçimi ve Golden State'in 2 numaralı seçimi, takasa açık olacak. Charlotte'ı 3 numarada görmezseniz ya da Chicago üst sıralara çıkmazsa, çok şaşırırım."


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