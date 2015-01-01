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Bulls'dan Stanley Johnson ve Alize Johnson hamleleri!

Chicago Bulls'un, serbest oyuncular Stanley Johnson ve Alize Johnson ile sözleşmeler üzerine anlaşmalara vardığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls'un, serbest oyuncular Stanley Johnson ve Alize Johnson ile sözleşmeler üzerine anlaşmalara vardığı bildirildi.

Detroit Pistons tarafından 2015 NBA Draftı'nda 8. sıradan seçilen Stanley Johnson, Bulls'un forvet derinliğini artırması beklenen, çok yönlü bir savunmacı olarak biliniyor.

Geçtiğimiz sezon Toronto Raptors formasıyla 61 maçta forma giyen Stanley, 4.4 sayı, 2.5 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakalamış ve %38.2 şut isabetiyle oynamıştı.

ESPN'e göre Alize Johnson ise, Bulls ile iki yıllığı 3.6 milyon dolarlık bir sözleşme yapmayı kabul etti. Indiana Pacers'ın 2018'de ikinci turdan seçtiği Alize, önceki sezon Brooklyn Nets formasıyla %58.8 şut isabetiyle 5.2 sayı ve 5.0 ribaund ortalamaları kaydetmişti.


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