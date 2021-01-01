Bulls'a antrenman izni çıktı, DeRozan geri döndü!

Chicago Bulls'un bugün takım antrenmanlarına dönmesine NBA tarafından izin verildiği kaydedildi.



Chicago, takım çapında bir KOVID-19 salgınının 10 oyuncusunu ligin sağlık ve güvenlik protokollerine yerleştirmesi sonrası, geçtiğimiz Cumartesi gecesinden beri oynamıyordu. Salgının ortasında NBA, Bulls'un bu haftaki iki maçını ertelemişti.



Bulls ekibinin buna karşın Pazar gecesi Şikago'da Los Angeles Lakers'ı ağırlaması planlanıyor.



DeMAR GERİ DÖNDÜ!



Takımın molasından bu yana, birkaç Bulls oyuncusu sağlık ve güvenlik protokollerinden çıkmış oldu. Ekip, geçtiğimiz gün yıldız oyuncu DeMar DeRozan'ın protokollerden çıktığını duyurdu. Coby White ve Javonte Green'in de izolasyon dönemlerini geride bıraktıkları ve bu hafta bireysel antrenmanlar için antrenman tesisine gittikleri kaydedildi.



Bulls yavaş yavaş bir araya gelmeye başlasa da, protokollerde halen geçtiğimiz günlerde 10 günlük bir sözleşme imzalayan Stanley Johnson da dahil olmak üzere yedi oyuncusu bulunuyor. Chicago ayrıca Zach LaVine, Derrick Jones Jr., Matt Thomas, Ayo Dosunmu, Troy Brown Jr. ve Alize Johnson'dan da yoksun kalacak.



