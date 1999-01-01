Bullard: "Pippen, Houston'dayken 'Ben Jordan'ım' havalarındaydı"

NBA efsanesi Scottie Pippen'ın Houston Rockets'tan eski takım arkadaşı Matt Bullard, Pip'in Houston'daki davranışlarını eleştirdi.



"The Last Dance" belgeselinin ilk bölümlerinde, Pippen'ın 1990'lar boyunca NBA'in tamamında en az para alan oyunculardan biri olduğu belirtiliyordu.



Chicago'da altı şampiyonluk kazandıktan sonra Pippen, 1999'da 67 milyon dolarlık bir anlaşmayla Rockets'e katıldığında, hak ettiği maaşı kazanmıştı.



Lakin iddialara göre, Pippen, Rockets'a katıldığında aynı kişi değildi. Eski Houston takım arkadaşı Bullard'a göre, Pippen temelde takımı çok fazla umursamamıştı:



"Scottie Pippen Bulls'u terk ettiğinde, yedi yıl boyunca çok düşük ücret almış olduğunu fark etmemiştim. Bize geldiğinde düşük ücret alma konusunda çekememezliği olduğunu bilmiyordum. Ama hatırlıyorum, geri kalanımız, Scottie geldiğinde ve antrenman kampı başladıktan biraz sonra Houston'a gelmişti, kendisini hiçbir zaman Rockets organizasyonuna entegre etmemişti."



"'BEN MICHAEL JORDAN'IM' HAVALARINDA GEZİYORDU"



Bullard, takım arkadaşı olarak geçirdiği zamanında Pippen'ı neden sevmediğini açıklayarak, ifadesini daha da ileriye götürdü:



"Asla gerçek anlamda bir Houston Rocket olmak çaba göstermeye çalışmadı. 'Hey, ben Michael Jordan'ım' havasıyla geziyordu. Yani, aslında Michael Jordan değil, 'Ben Scottie Pippen'ım.' havasıyla geziyordu. Geri kalanımız bunu hissedebiliyorduk. Bu tür şeyleri hala unutmam. Sahip olduğum tüm takım arkadaşlarına baktığımda, Pippen'ın en sevdiğim takım arkadaşlarından biri olmadığını söyleyebilirim. Çünkü onunla oynadığımda, bir Rocket olmaya çalışmıyordu. Sadece asıl adam olmaya çalışıyordu ve bu da pek işe yaramadı."



Pippen, Rockets ile başarısız bir yıl geçirdikten sonra, Portland Trail Blazers'a gönderilmişti.



