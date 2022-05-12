Bulgaristan'dan Gürcistan'a 12 sayı fark

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Bulgaristan, Gürcistan'ı 92-80 yendi.



Bulgaristan grupta ilk galibiyetini elde ederken, Gürcistan ise üçüncü kez mağlup oldu.



Grupta çarşamba Bulgaristan son maçını Belçika ile yapacak. Gürcistan da Karadağ ile karşılaşacak.



