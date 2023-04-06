Bulgaristan'da 8 sporcu piste çıktı

Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nın 6. gününde 8 milli sporcu mücadele etti.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filibe kentindeki organizasyonda flöre müsabakaları yapıldı.



Milli sporcular Nazlı Ceren Alioğlu, Fatma Zehra Anbarlılar, Almila Birçe Durukan ve Lal Ertün 23'üncü, Can Alkış, Burak Çufadar, Alp Tuna Korkmaz ve Kayhan Sırmacı ise 24'üncü oldu.



Şampiyona cuma günü genç erkekler ve kadınlar epe kategorisinde bireysel karşılaşmalarla devam edecek.





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