Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov koronavirüse yakalandı

Teniste dünya klasmanının 19 numarası Grigor Dimitrov, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov koronavirüse yakalandı
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21 Haziran 2020 22:03
Teniste dünya klasmanının 19 numarası Grigor Dimitrov, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

29 yaşındaki Bulgar tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayranlarıma ve arkadaşlarıma Kovid-19 testimin pozitif çıktığını bildirmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde benimle temas eden herkesin test olup gerekli önlemleri aldığından emin olmalıyım. Sebep olabileceğim herhangi bir zarar için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Dimitrov, dünya 1 numarası Novak Djokovic'in vakfı tarafından yardım amaçlı düzenlenen Adria Tur'a katılmış ancak kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle turnuvadan çekilmişti.

 


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