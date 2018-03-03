Bülent Uygun'dan Türkiye için transfer itirafı

Katar takımlarından Al Gharafa Teknik Direktörü Bülent Uygun, TRTSPOR verdiği özel röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uygun, Arda Turan, Ozan Tufan ve Yasin Öztekin'in bir dönem transfer gündemlerinde yer aldığını açıkladı.Uygun, Osmanlıspor'dan neden ayrıldığından, Aziz Yıldırım'a, transer gündemlerinden Başakşehir'e kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.''Katar halkı ve devleti Türkiye'ye sevgiyle bakıyor. Burada yaşadığım için çok mutluyum''''Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe için yaptığı hizmetler tartışılamaz, süreç tamamlanınca başkanlığı bırakacaktır''''Türkiye'den futbolcu ve antrenör arkadaşlarımın da burada olmasını, Katar futboluna katkı yapmalarını istiyorum. İnşallah elimizden geldiği kadar bu konuda başarılı oluruz''''Beşiktaş Cuma günü ligde, Salı Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Planlamayı yapan arkadaşlar kimse, maalesef yanlış planlama yaparak Beşiktaş takımının şu ana kadar ligdeki birçok başarısızlığına sebep oldu''''Medipol Başakşehir, Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı'nın emekleriyle çok iyi bir takım haline geldi''''Türkiye'de Arda Turan, Ozan Tufan, Yasin Öztekin gibi isimler transfer gündemimizde yer aldı''''Dünya Kupası tarihte ilk kez kış mevsiminde 2022 yılında Katar'da yapılacak''''Osmanlıspor'da istediğim transferler yapılmadı, bu yüzden anlaşamadık''''Türk ordusu dünyanın en büyük ordusu, dünyada adalet dağıtıyoruz. Afrin'deki Mehmetçiklerimizi Allah korusun''