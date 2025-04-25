Bülent Uygun'un acı günü

Teknik direktör Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun vefat etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Deneyimli teknik adamın 28 yaşındaki kızı, uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu.
Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina Tude, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Sporx ailesi olarak merhumeye rahmet, Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı dileriz.
Deneyimli teknik adamın 28 yaşındaki kızı, uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu.
Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina Tude, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Sporx ailesi olarak merhumeye rahmet, Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı dileriz.