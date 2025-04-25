Bülent Uygun'un acı günü

Teknik direktör Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun (28) hayatını kaybetti.

Haber; Sporx.com
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Bülent Uygun'un acı günü
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25 Nisan 2025 14:45
Teknik direktör Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun vefat etti.

Deneyimli teknik adamın 28 yaşındaki kızı, uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu.

Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina Tude, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Sporx ailesi olarak merhumeye rahmet, Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı dileriz.

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