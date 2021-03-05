Bülent Uygun, Süper Lig'e geri dönüyor!

Süper Lig'de birçok takımı çalıştıran Bülent Uygun, yeniden göreve gelmeye hazırlanıyor.

Abone Ol
Bülent Uygun, Süper Lig'e geri dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mart 2021 15:40
Süper Lig'de Marius Sumudica ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, yeni teknik direktör için harekete geçti.

Çaykur Rizepsor Başkanı Hasan Kartal, yeni teknik direktör çalışmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Karadeniz ekibinin başkanı, Milliyet'e yaptığı açıklamada "Bülent Uygun ile görüştüğümüz doğru. Başka isimler de var. İbrahim Üzülmez temas kurduğumuz isimlerden. En geç cumartesi karar vermiş olmam lazım. Uygun bize daha yakın gözüküyor. Görüştüğümüz diğer isimler arasında Kemal Özdeş ve Hamza Hamzaoğlu da var. Net kararımı cumartesi vereceğim" ifadelerini kullandı.

Marius Sumudica ile 7 maçta 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Çaykur Rizespor, Süper Lig'de bu haftayı bay geçecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.