Süper Lig'de Marius Sumudica ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, yeni teknik direktör için harekete geçti.



Çaykur Rizepsor Başkanı Hasan Kartal, yeni teknik direktör çalışmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.



Karadeniz ekibinin başkanı, Milliyet'e yaptığı açıklamada "Bülent Uygun ile görüştüğümüz doğru. Başka isimler de var. İbrahim Üzülmez temas kurduğumuz isimlerden. En geç cumartesi karar vermiş olmam lazım. Uygun bize daha yakın gözüküyor. Görüştüğümüz diğer isimler arasında Kemal Özdeş ve Hamza Hamzaoğlu da var. Net kararımı cumartesi vereceğim" ifadelerini kullandı.



Marius Sumudica ile 7 maçta 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Çaykur Rizespor, Süper Lig'de bu haftayı bay geçecek.



