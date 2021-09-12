Bülent Uygun: "Sorun varsa benden kaynaklıdır"

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Hatayspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bülent Uygun: 'Sorun varsa benden kaynaklıdır'
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12 Eylül 2021 20:29
Süper Ligin 4. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, takımın birliğe ve desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Uygun, maçın ardından takımın geç toplanmasının transferlerinin geç yapılmasının eksikliğini yaşadıklarını söyledi.

Maçın uzun süre golsüz devam ettiğini ifade eden Uygun, "İstemediğimiz bir skorla sahadan 2-0 yenik ayrıldık. Takımın birliğe, desteğe ihtiyacı var. Bu süreci birlikte başararak bu süreçten çıkacağız. Gönül isterdi taraftara üç puan verelim ama maalesef olmadı. Girdiğimiz pozisyonlarda golü bulamadık. Ortada bir sporun varda genel anlamda benden kaynaklıdır." diye konuştu.

Geçen sezonda benzer zorlu şartlardan geldiklerini kaydeden Uygun, "Merak etmeyin bu takım iyi olacak. Benim takımım oyuncularım ellerinden geleni yapacaktır. Başkanımız elinden geleni yapmaya çalıştı. Varsa suç bizim. Öyle bir sihirli değnek yok. Herkes uçamıyor. Oyuncularıma güveniyorum. Rizespor'a yakışır şekilde mücadele edecekler." ifadelerini kullandı.


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