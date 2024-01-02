Bülent Uygun, Sivasspor'a imza attı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin ile yollarını ayırmasının ardından anlaşmaya varılan Bülent Uygun, resmi sözleşmeyi imzaladı.Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısına Sivasspor Kulüp Başkan Vekili Bahattin Eken de katıldı. Bülent Uygun'un şehri ve camiayı tanıdığını ifade eden Bahattin Eken, "diye konuştu.Sivas'tan hiçbir zaman bağını koparmadığını belirten Bülent Uygun,ifadelerini kullandı.Futbolda asker selamı ile özdeşlemesi nedeniyle bir gazetecininsorusuna Uygun, "ifadelerini kullandı.