Bülent Uygun: 'Pozisyon vermeden mağlup olduk'

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun Sivasspor karşılaşmasında futbol adına güzel şeyler yapmaya çalıştıklarını söyledi.



Karşılaşmanın 45. dakikasında oyuncuları Zeki Yavru'nun kırmızı kart görmesinin talihsizlik olduğunu dile getiren Uygun, "Kırmızı kart olayından sonra iki periyotlu, oyun taktiğini değiştirmiş, oyun sistemini değiştirmeye çalışan ve maçın gidişatına göre de birçok oyun anlayışını sahaya yansıtmaya çalışarak maçı kendi lehimize çevirmek için mücadele ettik." dedi.



Girdikleri pozisyonları golle sonuçlandıramadıklarını aktaran Uygun, takımında sakat futbolcuların olmasının sıkıntısını yaşadıklarını ifade etti.



Eksik bir kadroyla Sivas'a geldiklerini aktaran Uygun, sözlerini şöyle tamamladı:



"Girdiğimiz gol pozisyonları, bu kadar güçlü bir takıma karşı neredeyse pozisyon vermeden 1-0 mağlup olsak da oynadığımız oyundan, gösterdiğimiz mücadeleden dolayı futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sivasspor'a da başarılar diliyorum. Bugün ligin 3'üncüsü ve zannedersem ya 16, ya 17 haftadır içeride yenilmiyorlar. Bu da önemli bir başarı, zaten takımları da başarılı. O yüzden onlara da maçlarında başarılar diliyorum."



