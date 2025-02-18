Bülent Uygun: 'Mücadele etmediğin sürece başarman mümkün değildir'

Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'u çalıştıran Bülent Uygun açıklamalarda bulundu.Kendi Instagram hesabından konuşan Bülent Uygun, "Hayat istatistik gibidir ne gerçekleri gösterir ne de doğru yolu. Hayatla mücadele etmediğin sürece başarman mümkün değildir. İmkansız diye bir şey yoktur ya imkan verilmemiştir ya da destek. Sen sen ol bir aynaya bakıp gördüğüne bir de secdeye gidip görmeyip şah damarından sana daha yakın olan yaradana güven." sözlerini sarf etti.