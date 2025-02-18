Bülent Uygun: "Mücadele etmediğin sürece başarman mümkün değildir"

Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'u çalıştıran Bülent Uygun kendi Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bülent Uygun: 'Mücadele etmediğin sürece başarman mümkün değildir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2025 18:59
Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'u çalıştıran Bülent Uygun açıklamalarda bulundu.

Kendi Instagram hesabından konuşan Bülent Uygun, "Hayat istatistik gibidir ne gerçekleri gösterir ne de doğru yolu. Hayatla mücadele etmediğin sürece başarman mümkün değildir. İmkansız diye bir şey yoktur ya imkan verilmemiştir ya da destek. Sen sen ol bir aynaya bakıp gördüğüne bir de secdeye gidip görmeyip şah damarından sana daha yakın olan yaradana güven." sözlerini sarf etti.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery