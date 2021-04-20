Bülent Uygun: 'Her maç keyif veren takımımı kutluyorum'

Süper Lig'in 36. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 5-3 mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun, üç puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında güçlü bir takıma karşı 2-0 geri düşmelerine rağmen taktik ve teknik olarak iyi geri dönüş sergilediklerini belirtti.



Futbolcuların gücünü ve yeteneklerini yansıtarak üç puan aldıklarına değinen Uygun, "Bazen üç gün ara ile maç oynadığınızda böyle motive kayıpları oluyor. Acısını ilk 15 dakikada çektik ama geri dönmesini bildik. Üç puanı kazanan taraf olmak mutluluk verici. İnşallah bundan sonra yolumuza devam edeceğiz." dedi.



Türkiye'de küme düşme adayı takımları alıp psikolojik sorunları tedavi etmek zorunda kaldığını kaydeden Uygun, "Burada futbolcuların demoralize olduğu, 10 hafta kazanamamış bir ortamdan, oyun anlayışı ve felsefesi ile kazanmaya odaklanmış, her maç pozisyona giren, keyif veren tebrikleri hak eden bir takım olan futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Bu başarıyı onlar hak etti. Kalan maçlarda mücadele ederek gelişmek zorundayız. Futbol adına inşallah Rizespor daha iyi yerlere gelecek." diye konuştu.



