"GALATASARAY HAYALİ KURUYOR,

TERİM ÇAĞIRIRSA HEMEN GELİR"

"SNEIJDER'İN EKİBİME KATILMASI..."

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü, Galatasaray'ın eski yıldızı, hakkında TRT Spor canlı yayınında dikkat çekici açıklamalar yaptı."Galatasaray hayali kuruyor, Terim çağırırsa koşa koşa gelir""Sneijder ile beraber Katar ekibi Al Gharafa'da birlkte çalıştınız, öğrencinizdi, Sneijder, Türkiye'de hangi takıma teknik direktör veya antrenör olarak geliyor?" şeklindeki soru üzerine Uygun şunları söyledi:"Sneijder kendisini geliştiriyor, antrenörlük konusunda eğitimler alıyor. İyi bir Galatasaraylı ve Galatasaray taraftarı tarafından da çok seviliyor. Ajax'ta zaten altyapı eğitimi konusundaki eğitimine devam ediyor.Onun dışında şuraya gidecek buraya gelecek diye bir durum şu an yok. Belki bir teklif gelirse o takıma teknik direktör olarak gelebilir. Ona bir şey diyemem."Uygun, "Siz, Sneijder'i Denizlispor'a yardımcı antrenör olarak getirmeyi düşündünüz mü?" sorusu üzerine ise "Ben her zaman Sneijder'e 'Benim ekibimde her zaman yerin var. Ne zaman istersen, bize şeref verirsin' diyorum. Onunla bu konuyla ilgili de zaten görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.