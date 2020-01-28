Bülent Uygun, Fenerbahçe hayalini açıkladı

Fenerbahçe'de futbol oynadığı dönemde "Asker Bülent" lakabını alan Bülent Uygun, sarı-lacivertli takımla ilgili hayalini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Bülent Uygun, Fenerbahçe hayalini açıkladı
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28 Ocak 2020 16:59
Son olarak Süper Lig'de Kayserispor'u çalıştıran Bülent Uygun, futbolculuk döneminde formasını giydiği Fenerbahçe ile ilgili hayalini açıkladı.

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ı göreve getirmesinin hatırlatılması üzerine, Bülent Uygun kendi hayalini açıkladı. TRT Spor'da canlı yayın konuğu olan Bülent Uygun, bir gün teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin başına geçmek istediğini söyledi.

Bülent Uygun yaptığı açıklamada "Bir gün Fenerbahçe'yi çalıştıracağımı düşünüyorum. Bunun için kendimi geliştiriyorum. Fenerbahçe'yi düşünmüyorsanız, teknik adam olarak hedefiniz yok demektir. Bunun için başarılı olmalısınız. Nasibimde varsa Fenerbahçe'nin başına geçerim." dedi.

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