Son olarak Süper Lig'de Kayserispor'u çalıştıran Bülent Uygun, futbolculuk döneminde formasını giydiği Fenerbahçe ile ilgili hayalini açıkladı.
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ı göreve getirmesinin hatırlatılması üzerine, Bülent Uygun kendi hayalini açıkladı. TRT Spor'da canlı yayın konuğu olan Bülent Uygun, bir gün teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin başına geçmek istediğini söyledi.
Bülent Uygun yaptığı açıklamada "Bir gün Fenerbahçe'yi çalıştıracağımı düşünüyorum. Bunun için kendimi geliştiriyorum. Fenerbahçe'yi düşünmüyorsanız, teknik adam olarak hedefiniz yok demektir. Bunun için başarılı olmalısınız. Nasibimde varsa Fenerbahçe'nin başına geçerim." dedi.
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Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ı göreve getirmesinin hatırlatılması üzerine, Bülent Uygun kendi hayalini açıkladı. TRT Spor'da canlı yayın konuğu olan Bülent Uygun, bir gün teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin başına geçmek istediğini söyledi.
Bülent Uygun yaptığı açıklamada "Bir gün Fenerbahçe'yi çalıştıracağımı düşünüyorum. Bunun için kendimi geliştiriyorum. Fenerbahçe'yi düşünmüyorsanız, teknik adam olarak hedefiniz yok demektir. Bunun için başarılı olmalısınız. Nasibimde varsa Fenerbahçe'nin başına geçerim." dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın