Son olarak Süper Lig'de Kayserispor'u çalıştıran Bülent Uygun, futbolculuk döneminde formasını giydiği Fenerbahçe ile ilgili hayalini açıkladı.Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ı göreve getirmesinin hatırlatılması üzerine, Bülent Uygun kendi hayalini açıkladı. TRT Spor'da canlı yayın konuğu olan Bülent Uygun, bir gün teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin başına geçmek istediğini söyledi.Bülent Uygun yaptığı açıklamada "" dedi.