Bülent Uygun, Denizlispor ile anlaştı!

Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun ile prensipte anlaşmasına vardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Bülent Uygun, Denizlispor ile anlaştı!
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19 Şubat 2020 12:08
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Bülent Uygun ile prensipte anlaşıldığı bildirildi.

Yeşil-siyahlı kulübün başkan yardımcısı Kaan Şanlıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Özdilek ile yolları ayırmalarının ardından yeni teknik direktörü belirlemek için çeşitli görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Bülent Uygun ile prensipte anlaşmaya vardıklarını aktaran Şanlıkan, son olarak Hes Kablo Kayserispor'da görev alan teknik adamla, Denizli'ye gelmesinin ardından sözleşme imzalamayı planladıklarını kaydetti.

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