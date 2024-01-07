Bülent Uygun'dan hakem tepkisi: "Yalandan bir sarı kart"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 yenen EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bülent Uygun'dan hakem tepkisi: 'Yalandan bir sarı kart'
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07 Ocak 2024 16:43
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 yenen EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, çok önemli bir deplasmanda 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, Sivasspor camiası adına çok önemli ve zor bir deplasmanı 3 golle kazanmasını bildiklerini belirtti.

Evinde bir kez yenilen Kayserispor'a karşı uyguladıkları taktik ve varyasyonlarla kazanmasını bildiklerini anlatan Uygun, şunları kaydetti:

"Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Manaj'ın 4 sarı karta ulaşması bizim için büyük handikap ve kayıp. Seyircilerin attığı sulardan cisimlerden dolayı 'tahrik ediyorsun' bahanesiyle yalandan bir sarı kart gördü. Kabul edilebilir bir yanı yok. İtirazımızı yapacağız. Sakat oyuncularımızın çokluğu, sakatlıktan çıkan oyuncularımızın durumları bunlarını göz önüne alarak hepsini rotasyonlarla kazanmaya çalışacağız. Alt yapıdan gençleri kazanmaya çalışacağız. Ama şunu çok rahat söylenebilirim yeni gelmedik geri geldik"

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