Bülent Uygun'dan hakem tepkisi

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bülent Uygun'dan hakem tepkisi
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29 Kasım 2024 23:07
Net Global Sivasspor'un çalıştırıcısı Bülent Uygun, açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Onvo Antalyaspor'a 2-1 yenilen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, "Kazanmak adına birçok pozisyona girdiğimiz maçta maalesef mağlup olduk." dedi.

Uygun, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına rakibi tebrik ederek başladı.

Karşılaşmanın gayet güzel ve çekişmeli geçtiğini dile getiren Uygun, "Kazanmak adına birçok pozisyona girdiğimiz maçta maalesef mağlup olduk." ifadesini kullandı.

Bireysel hatalar yaptıklarını belirten Uygun, kendi bireysel yetenekleriyle de gol bulamadıklarını kaydetti.

Girdikleri pozisyonları gole çevirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Uygun, "Rakip bizi yenmeyi başardı. Seyirci baskısıyla hakem bütün taktir haklarını da rakipten yana kullandı." diye konuştu.




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