Bülent Uygun'dan derbi yorumu: 'Kör dövüşü'

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Kadıköy'de 0-0 eşitlikle sonuçlanan Fenerbahçe -Galatasaray derbisini Bülent Uygun, Fanatik için yorumladı.İşte Uygun'un o değerlendirmesi....Büyük takım olmanın özelliğindendir; yıldızlar topluluğunu izlemek. Sahaya baktığında biri göklerdeki açık yıldızlar, diğeri küresel yıldız topluluğu edasında oynadılar. Futbolumuzda son zamanlarda yaşatılan entrikaları göz önüne aldığımızda; hırs, taktik, strateji görsel şovlar rekabet dostluk ne varsa futbolun derbisine dair her şey stadyumda vardı.Bir büyük alkış da taraftara... Birliğimiz yüceliğimizi tüm dünyaya duyurduğu için kendileri hak ettiler. Fenerbahçe'nin oyun planına karşı Galatasaray'ın oyun planı farklı bir mücadeleye sahne oldu. Geçiş oyunları, duran top varyasyonları oyun içerisindeki hamleler ayrılmaz bir ikili gibi Romeo ve Jüliet ya da Ferhat ile Şirin aşkı misali herkes kendi takımının fanatiği olarak Stockholm sendromuna kapılmış durumdalar.Türk futbolunda kaostan beslenen bir güruh var, plan proje üreten yok, oyunda kalmak isteyenler oyun kuruculara laf söylemedikçe bu oyunda hep entrikalar olacaktır. Derbide Fenerbahçe adeta 9 yıldır şampiyonluk yaşamamanın verdiği hırsla istekle saldırıyordu.Sahada yıldızlar topluluğunun starı; Ferdi sanki Ferdi Tayfur en sevilen şarkısı 'Şampiyonluğu ben de özledim ben de'yi söyler gibi sahadaki resitali keyif veriyordu. Maestro Szymanski takımı ateşliyor, Tadic adeta ben sahanın virtüözyüm edasıyla sahadaydı. İrfan Can Kahveci tribünlerdeki seyirciye ebedi dost, ezeli rakiplere kahveler benden diyerek şov yapıyordu.Galatasaray ise büyük takımlara karşı nasıl oynaması gerekiyorsa öyle karşılık veriyordu. Aman tanrım sahada basmadık yer bırakmayan Torreira sanki dizi film çeker gibi her yere baskın düzenliyordu, İcardi ise Fenerbahçe'ye gol atma ateşiyle yandı. Savunma ise rakiplerine neredeyse hiç geçit vermedi.Hakemler ise gördüğünü veremeyen, verdiğini yanlış veren baktığını göremeyenlerden... Böyle kurulu bir düzende adalet beklemek mümkün değildir. Ayrıca duran top organizasyonların uygulanmadığı sadece mücadelenin olduğu kör dövüşü bir derbiyi geride bıraktık.