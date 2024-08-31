Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, kırmızı-beyazlı kulüp yönetiminden 4 transfer istediğini söyledi.



Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş'ın sezonu en erken açan takımların arasında yer aldığını ve Avrupa kupalarında çok güzel performans sergilediğini dile getirdi.



Beşiktaş'ın lige hazır şekilde giriş yaptığına dikkati çeken Uygun, "Beşiktaş aynı zamanda lige kupayla başlamanın moralini yaşıyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Sivasspor olarak zor bir süreç yaşadık. Yönetim değişti, takımdan ayrılan futbolcular oldu, takıma yeni gelen arkadaşlar oldu." dedi.



Uygun, elindeki kadroya uygun oyun felsefesini sahaya yansıtmak istediklerini dile getirerek, "Beşiktaş maçının zor olduğunu biliyoruz. Her maça puan ya da puanlar almak için çıkıyoruz. Geçen hafta evimizde beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Milli maç arası bize çok iyi gelecek." diye konuştu.



- Manaj hakkındaki transfer iddiaları



Arnavut forvet Rey Manaj hakkındaki transfer iddialarına da değinen Uygun, 27 yaşındaki milli oyuncu için sezon başında bazı takımlarla görüştüklerini anlatarak "İstediğimiz fiyatlarla anlaşma yapamadık. Bunu Manaj'ın kendisine de söyledik. Kendisinden ayrılmak istemiyoruz. İki yıllık daha sözleşmesi var. Türkiye'den de iki takımın ilgisi var. Avrupa'da 3 Eylül'de transfer bitiyor. Manaj bundan sonraki süreçte bir aksilik olmazsa bizimle birlikte yoluna devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.



Transfer defterini kapatmadıklarını vurgulayan Uygun, "Yönetimden 2 Türk, 2 de yabancı oyuncu transfer etmelerini istedim. Eğer ekonomik anlamda bütçemize uygun olursa transfer yapacağız. Çünkü dernek yasası ile yönetilip tek borçsuz kulüp Sivasspor. Bu yüzden kulübü de zora sokmak istemem. Sırf transfer isteğimiz olsun diye transfer yapılmasına da istemem." ifadelerini kullandı.



Geçen sezonu güzel bitirdiklerini anlatan Uygun, hedeflerinin Sivasspor'un yeniden Avrupa kupalarına katılması olduğunu belirtti.



- Kızı Almina Tude'nin sağlık durumu iyiye gidiyor



Uygun, şeker komasına giren 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun'un sağlık durumuna ilişkin de şunları söyledi:



"15 gün benim için de zor geçti. İnsanların evlatları ile sınanmasını istemem, biz de bir sınav geçirdik. Elhamdülillah hiçbir problemi olmadan atlattık. Bu süreçte sayın bakanımızdan, bütün doktorlara ve sevenlerimize kadar herkes destek oldu. Sağlığı normale dönmüş durumda, şekeri 170'lere indi. Onu biraz daha düşürmeye çalışıyoruz. İstirahat ediyor, iyi durumda."





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